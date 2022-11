Coupe du monde 2022 au Qatar : les fans de foot privés d'alcool autour des stades

Ce revirement jette une ombre sur les précédents engagements de l'émirat musulman conservateur pour accueillir ce Mondial. "Certains supporters aiment avoir une bière au match, d'autres non. Mais la vraie question est que cette volte-face de dernière minute illustre un problème plus large : l'absence totale de communication et de transparence du comité d'organisation envers les supporters", a dénoncé la FSA, l'association des supporters anglais, dont des milliers sont attendus dès lundi pour leur premier match contre l'Iran (14h).

D'autant que le sujet est sensible : le fabricant de bière Budweiser est un sponsor majeur du tournoi depuis trois décennies. Dans leur communiqué relayé par l'AFP, les organisateurs de la Coupe du monde remercient le groupe AB InBev, dont Budweiser fait partie, pour sa "compréhension", et précisent que la marque conserve la possibilité de vendre des bières sans alcool autour et dans l'enceinte des stades.