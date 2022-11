Coupe du monde 2022 : au Qatar, les supporters pas tous logés à la même enseigne

Et si vous n’êtes pas trop camping, il est possible de passer tout le Mondial sur un bateau de croisière. Arrivé directement des chantiers de Saint-Nazaire, ce paquebot fait plus de 300 mètres de long avec à son bord plus de 6000 couchages. Andreis et Christian s’apprêtent à y poser leurs valises. "La nuit dans ce bateau, c’est 200 euros par personne. En ville, on peut trouver moitié moins cher, mais franchement, quitte à être ici, autant en profiter", déclare Christian, supporter de l’équipe d’Équateur. Ces logements sont gérés directement par le comité d’organisation qui a vu les choses en grand. Peut-être même trop grand.