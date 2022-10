"Pas de bonnes nouvelles" : N'Golo Kanté devrait manquer la Coupe du monde 2022

Écarté des terrains depuis le 14 août dernier et un match contre Tottenham, il a récemment retrouvé le chemin de l'entraînement avec l'équipe première... et (une nouvelle fois) rechuté. "Ce ne sont pas de bonnes nouvelles", a admis son entraineur à Chelsea, Graham Potter. "Il doit voir un spécialiste ce week-end. C'est une rechute [...] mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade", a ajouté le technicien, pessimiste.