Coupe du monde 2022 : festival de buts, records… Les chiffres fous de ces huitièmes de finale

28 buts. Les amateurs de ballon rond ont pu assister à un festival de buts durant ces huitièmes de finale. Au cours des huit rencontres, 28 buts ont été inscrits, soit le plus haut total depuis le Mondial 1986. Seule la rencontre entre le Maroc et l’Espagne s’est terminée sur un score nul et vierge.

25 ans et 84 jours de moyenne. Alignés face à une équipe des Pays-Bas (1-3) alliant jeunesse et expérience, les États-Unis ont misé sur la jeunesse. Avec une équipe dont la moyenne d’âge était de 25 ans et 84 jours, Team USA a aligné le plus jeune XI de départ lors d’une rencontre éliminatoire en Coupe du monde depuis la Slovaquie (24 ans et 239 jours). Une équipe qui pourra engranger de l'expérience en vue du Mondial 2026, prévu en Amérique du Nord.

1000 rencontres. Un cap majeur et franchi par Lionel Messi. À l’occasion du huitième de finale entre l’Argentine et l’Australie, la Pulga a disputé son 1000e match en carrière. Une performance célébrée par un but important, le 789e de sa carrière, et une qualification acquise (2-1).

52 buts. Dans la légende des Bleus. Auteur du premier but de l’Equipe de France face à la Pologne (3-1), Olivier Giroud est entré dans l’histoire de la sélection française avec un 52e but, lui permettant de devenir l’unique meilleur buteur des Bleus, devant Thierry Henry (51 buts). Un record qui pourrait rapidement être battu par Kylian Mbappé.

3 buts d’écarts. Champion d’Afrique en titre et parmi les favoris pour accéder au dernier carré de la Coupe du Monde, le Sénégal est tombé de haut lors de son huitième de finale face à l’Angleterre (3-0). Orphelins de Sadio Mané, les Lions Indomptables ont subi leur plus lourde défaite dans un tournoi majeur. Une élimination qui fait mal à une équipe dotée de nombreux talents.