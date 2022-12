Avant d'affronter la France, les Anglais y croient : "C'est vraiment possible"

Is football coming home, comme le dit l'hymne officieux du ballon rond outre-Manche ? Après la victoire convaincante contre le Sénégal (3-0), l'Angleterre affronte la France ce samedi (20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info) en quarts de finale de la Coupe du monde. Il s'agit de la première rencontre entre ces deux nations en phase à élimination directe d'un tournoi majeur (Mondial et Euro). Loin de s'avancer en victime expiatoire, les sujets de sa Majesté espèrent créer la surprise contre les joueurs de Didier Deschamps, et même soulever le trophée le 18 décembre prochain.