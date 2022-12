Angleterre-France : les Bleus mettent l'accent sur les coups de pied arrêtés

Plus que trois matchs... Qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du monde 2022, l'équipe de France est toujours en course pour tenter de conserver son titre acquis en 2018. Mais le plus difficile reste à venir, avec des confrontations de plus en plus relevées. À commencer par leur face-à-face contre l'Angleterre ce samedi pour un duel entre voisins (20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info).