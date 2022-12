La Croatie championne du monde des prolongations

Ce format convient particulièrement bien aux coéquipiers d'Ivan Perisic, décisifs contre les Nippons, qui excellent d'autant plus lorsque le match s'étire dans la durée. Quatre ans plus tôt, ils avaient ainsi dompté le Danemark (1-1, 3-2 tab), la Russie (2-2, 4-3 tab) et l'Angleterre (2-1, a.p) à l'issue de 120 minutes de jeu. Malheureusement pour eux, le seul duel qu'ils n'ont pas réussi à emmener au-delà de l'heure et demie initiale a été perdu. Il s'agit de la finale du Mondial 2018, contre la France (2-4). On se souvient aussi du huitième de finale épique contre l'Espagne, lors du dernier euro, finalement perdu sur le gong (3-5, a.p).