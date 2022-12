Coupe du monde 2022 : Neymar a "pleuré toute la nuit" après sa blessure à la cheville

Titulaire ce lundi, il a délivré une passe décisive et inscrit un but sur penalty. Cette réalisation, sa 76e en sélection, lui permet de devenir le troisième Brésilien à trouver le chemin des filets lors de trois Coupes du monde différentes, après Pelé et Ronaldo. "C'est une grande fierté d'atteindre des records que je n'aurais jamais imaginés", a-t-il confié. "D'abord, je voudrais remercier Dieu de m'avoir donné la force d'être de retour sur le terrain. Je remercie les physiothérapeutes, mes coéquipiers, tous ceux qui m'ont aidé. Je suis très heureux d'être de retour sur le terrain et d'avoir bien joué", a-t-il également salué.