"C'est jouable" : Emmanuel Macron confiant pour l'équipe de France avant la Coupe du monde

"Je crois dans nos Bleus, je pense que c'est jouable", a-t-il affirmé au cours d'un échange avec des jeunes. "Nous avons une bonne équipe, il y a un beau renouvellement qu'a fait Didier Deschamps. Il y a eu malheureusement des blessures sur des joueurs que j'aime beaucoup. C'est une équipe qui associe expérience - nous avons encore des joueurs assez jeunes, la génération Mbappé, qui ont gagné la deuxième étoile et ont l'habitude des grandes compétitions - et des jeunes qui évoluent dans les meilleurs clubs français et européens dont c'est la première compétition, donc ils sont frais."

Emmanuel Macron voit dans les 26 joueurs sélectionnés "une bonne énergie". "Nous avons aussi une très bonne moyenne d'âge", a-t-il fait valoir, alors que les Bleus s'avancent au Qatar plus expérimentés qu'il y a quatre ans, en Russie. "Moi, j'y crois", a-t-il encore lancé.