Coupe du monde : comment sont départagées les équipes en cas d'égalité à l'issue de la phase de poules ?

Le suspense est au rendez-vous. Après deux journées, la situation n'est pas encore décantée dans la plupart des groupes de cette Coupe du monde 2022. Si certaines équipes sont d'ores et déjà éliminées de la compétition - comme le Qatar et le Canada -, la plupart des formations engagées peuvent encore rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale. Dans le Groupe A, Pays-Bas et Équateur possèdent par exemple le même nombre de points (4), une longueur devant le Sénégal. Même chose dans le groupe C où la Pologne (4 points) devance le duo Arabie Saoudite-Argentine (3). Tout va donc se jouer lors de l'ultime levée de cette phase de poules. Comment alors, départager des équipes affichant le même nombre de points ?