Croatie-Maroc : la petite finale, bien plus qu'un lot de consolation

Le "match des perdants" représente aussi une opportunité supplémentaire d'améliorer ses statistiques personnelles. Et Just Fontaine l'a bien compris. En 1958, l'équipe de France s'incline en demi-finale face au Brésil de Pelé (2-5) et affronte la République fédérale d'Allemagne en petite finale. Just Fontaine trouve quatre fois le fond des filets, offre la troisième place aux Bleus (6-3) et termine la compétition avec 13 buts. Un record toujours inégalé à ce jour.