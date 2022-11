Australie, Danemark, Tunisie... Quel bilan pour la France face à ses adversaires du groupe D ?

Sur le papier, c'est sans doute l'adversaire le plus coriace pour l'équipe de France dans cette poule (26 novembre, 17h sur TF1). Et le passé le prouve. En 18 confrontations face au Danemark, les Bleus ne se sont imposés qu'à huit reprises, pour deux matchs nuls et huit défaites. Le bilan le plus récent est d'ailleurs à l'avantage des coéquipiers de Christian Eriksen. Lors de la dernière phase de poules de Ligue des nations, le Danemark a pris l'ascendant, au Stade de France en juin dernier (1-2), comme à Copenhague en septembre (2-0). La confrontation entre les deux équipes lors du Mondial 2018, en Russie, avait accouché d'un triste 0-0.

Le dernier succès bleu face aux rouges et blancs remonte à 2015, lorsqu'Alexandre Lacazette et Olivier Giroud permettaient aux Tricolores de s'imposer en amical (2-0). France-Danemark, c'est aussi le souvenir de la Coupe du monde 1998, lorsque les futurs champions du monde l'emportaient grâce à des buts de Djorkaeff et Petit (2-1), à Lyon. Et celui de 2002, lors du troisième match de poule de la Coupe du monde : défaite 2-0, qui scellera l'élimination des coéquipiers de Zinedine Zidane.

Le Danemark figure aussi dans le livre des records de l'équipe de France, et pas vraiment pour une bonne raison. En 1908, en demi-finale des Jeux olympiques de Londres, les Danois se sont imposés 17-1 face aux Français. Un score jamais égalé depuis : il s'agit de la plus large défaite de l'histoire de la sélection tricolore.