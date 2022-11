Coupe du monde 2022 : le Portugal (bientôt) à l'heure de l'après Ronaldo ?

Pourtant, la pièce maîtresse de la sélection, Cristiano Ronaldo, connaît des difficultés en club...

Il y a effectivement un doute qui commence à s’installer autour de "CR7". J’ai vu des éditos dans la presse portugaise, qui n’existaient pas avant, qui se demandaient s’il devait être titulaire lors de la compétition. On ne va pas dire que le Portugal est divisé en deux, parce que la majorité du pays soutient Ronaldo et pense qu’il faut le soutenir jusqu’au bout. Mais il y a quand même une petite partie qui commence à imaginer que ce serait mieux sans lui.

Cela peut-il entraîner des changements au sein de l'équipe au Qatar ?

Cristiano Ronaldo est encore au centre du dispositif portugais. Les changements, s’ils doivent venir, ne viendront que d’une seule personne : lui-même. Le sélectionneur, Fernando Santos, ne fera pas quoi que ce soit qui mette en péril la position de sa star ou son importance sur le terrain.

Mais, déjà, il faut savoir que le Ronaldo en club et le Ronaldo avec le Portugal sont deux personnes radicalement différentes. L’image qui lui colle parfois à la peau en club, très individualiste, est beaucoup moins importante avec le Portugal. On a ainsi pu le voir, notamment pendant l’Euro 2016, haranguer ses troupes comme s’il était coach assistant, se mettre beaucoup plus au diapason de l’équipe.

Dans les faits, l'attaquant a commencé à faire évoluer son jeu ces derniers mois. On a pu en voir les prémices lors des barrages contre la Macédoine du Nord et la Turquie. Il bouge beaucoup plus qu’avant, il crée des espaces. Il n’est plus celui qui aimante tous les ballons. Ses coéquipiers ont également commencé à changer : ils ne sont plus obnubilés par Cristiano. L'un des buts contre la Macédoine du Nord est particulièrement révélateur : Jota au deuxième poteau reprend parfaitement un centre de Bruno Fernandes. Or, c'est la course de Ronaldo au premier poteau qui a ménagé l'espace au joueur de Liverpool.

Je suis plutôt positif par rapport à sa métamorphose au sein de la sélection parce qu’il est capable, pour gagner une Coupe du monde, de se "sacrifier".