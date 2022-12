Coupe du monde : des vols du Maroc vers le Qatar annulés avant le match face à la France

Pour rappel, Royal Air Maroc avait annoncé lundi la mise en place d'un "véritable pont aérien entre Casablanca et Doha". Ces 30 vols spéciaux, échelonnés entre mardi et mercredi, devaient "permettre aux nombreux Marocains désireux de soutenir la sélection nationale dans son épopée et de vivre l'émotion de la demi-finale de la Coupe du monde". Le premier dernier carré de l'histoire des Lions de l'Altas.