EN DIRECT - Argentine-France : les Bleus visent une troisième étoile, la bande à Messi aussi

L'Albiceleste peut, en tout cas, compter sur ses supporters, présents en nombre au Qatar. "Il y a tous les ingrédients. Les fans argentins sont incroyables et puis il y a la grinta, la qualité, le cœur, l'effort, le panache des Bleus... Quand on prend les deux équipes et qu'on les met dans un 'shaker', on obtient le cocktail parfait", estime Youri Djorkaeff, vainqueur français de 1998. "C'est un peuple de passionnés, ils sont à fond derrière leur équipe. Ça dégage une ambiance de fête, positive", ajoute Didier Deschamps, capitaine de la première étoile en 1998, et sélectionneur de la deuxième en 2018 en Russie. Mais "nos adversaires seront sur le terrain, pas en tribunes", nuance-t-il. À charge aux Bleus de remporter le combat sur la pelouse.