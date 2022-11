EN DIRECT - France-Danemark : qualif' en vue pour les Bleus

Par deux fois en Ligue des nations - une fois au Stade de France (2-1, le 3 juin) et une fois à Copenhague (0-2, le 25 septembre) -, la Danish Dynamite a "fait des misères, beaucoup de misères" aux Tricolores, selon la formule de Didier Deschamps. Au moment d'aborder le premier tournant de sa Coupe du monde, la bande à Kylian Mbappé avance donc à pas feutrés. "On ne va pas se voir plus beaux qu'on l'est, ou mettre le coq plus haut qu'il le faut", a pondéré le sélectionneur tricolore, à l'unisson avec son capitaine Hugo Lloris. "Regarder trop loin", c'est "risquer l'accident", a mis en garde le portier.