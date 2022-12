EN DIRECT - France-Maroc : qui rejoindra l'Argentine en finale ?

L'Histoire avec un grand H va s'écrire sous nos yeux. Pour la toute première fois dans un grand tournoi, la France et le Maroc vont s'affronter, mercredi 14 décembre (à 20h, en direct sur TF1, MYTF1, et en live commenté sur TF1info), pour une place en finale de la Coupe du monde. Tombeurs de l'Angleterre (1-2) en quarts de finale, les hommes de Didier Deschamps vont défier les surprenants "Lions de l'Atlas" de Walid Regragui, qui se sont offert tour à tour la Belgique, l'Espagne et le Portugal pour devenir la première nation africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde.

D'un côté, les Bleus, tenants du titre, rêvent du doublé, ce qui n'a plus été réalisé depuis le Brésil, vainqueur en 1958 et 1962. De l'autre côté, les Marocains, qui ont la meilleure défense du Mondial (un but encaissé), se verraient bien réaliser un nouvel exploit, en faisant tomber les champions du monde, pour rallier leur première finale de Coupe du monde.