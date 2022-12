EN DIRECT - France-Pologne : les choses sérieuses commencent pour les Bleus

Quoi qu'il en soit, les joueurs de Didier Deschamps sont prévenus : ils ne devront pas laisser à leurs adversaires l'opportunité d'y croire. "Sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher, sortir du match, être déconcentré", rappelle Hugo Lloris. "Si on commence à se relâcher durant le match, on peut laisser l'adversaire prendre le dessus. On le répète souvent entre nous : il ne faut rien lâcher quel que soit le scénario, ne pas laisser espérer l'adversaire. Il faut réaliser un match plein et, lorsqu'on en a l'opportunité, être tueur, faire mal à l'adversaire", martèle le gardien tricolore. De quoi, on l'espère, s'éviter un nouveau scénario cauchemar après l'élimination surprise contre la Suisse, à l'Euro, l'été dernier.