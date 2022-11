EN DIRECT - Argentine-Mexique : la bande à Messi au pied du mur

C'est donc une finale avant l'heure qui attend les hommes de Lionel Scaloni. Dans l'enceinte de Lusail, où se jouera la vraie finale, le 18 décembre, le septuple Ballon d'Or aura pour mission de maintenir en vie l'ambition de ramener au pays une troisième Coupe du monde, après celles de 1978 et 1986. Un objectif que compte déjouer le sélectionneur mexicain Gerardo "Tata" Martino, qui a eu la Pulga sous ses ordres à Barcelone (2013-2014) et en sélection argentine (2014-2016). Entre les deux natifs de Rosario, le courant n'est jamais passé. Et ce n'est pas prêt de s'arranger si la Tri enterre le rêve de Messi.