EN DIRECT - Portugal-Uruguay : la Seleção vise la qualification pour les huitièmes de finale

Cette confrontation est aussi l'occasion de voir s'affronter certains des meilleurs attaquants de la compétition. D'un côté, le trio Suarez-Cavani-Nunez mêle expérience et jeunesse, vice et sens de la finition. De l'autre, l'inoxydable Cristiano Ronaldo - devenu contre le Ghana le premier joueur à marquer lors de cinq éditions de la Coupe du monde - est épaulé par le supersonique Rafael Leao et le très prometteur Joao Felix. Un duel à distance qui pourrait décider du destin de cette rencontre.