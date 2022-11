Coupe du monde 2022 : on a imaginé le parcours (hypothétique) des Bleus jusqu'en finale

Dans le cas où elle se classerait 2e du Groupe D, la France aura aussi fort à faire pour atteindre à la finale. Si un affrontement face à l'Argentine serait possible dès les huitièmes, comme en 2018, les Bleus éviteraient l'Angleterre - sauf surprise - en quarts. Ils écoperaient des États-Unis (l'adversaire le plus accessible sur le papier), des Pays-Bas ou du Sénégal, champion d'Afrique en titre.

Dans le dernier carré, on aurait droit à un choc entre champions du monde : France-Brésil ou France-Espagne. En finale, la bande à "DD" se frotterait à l'Angleterre, la Belgique ou le Portugal. Mais, d'ici là, la route est encore longue. Et Didier Deschamps le sait, mieux que quiconque : "Gagner est très difficile, se maintenir l'est encore plus."