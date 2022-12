Coupe du monde 2022 : la FFF va porter plainte après des messages racistes contre des joueurs

Les Bleus se sont inclinés aux tirs au but (3-3 ap, 4-2 t.a.b.) dimanche au Qatar contre l'Argentine, et plusieurs joueurs ont été visés sur les réseaux sociaux, comme Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, qui ont manqué leur tir au but. Le Bayern Munich, club du premier cité, avait d'ailleurs apporté dès lundi son soutien à l'attaquant tricolore.

Ces messages de haine ont déjà été condamnés par de nombreux responsables politiques, dans les heures précédant l'annonce de la FFF.