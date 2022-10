Travailleurs au Qatar : la ministre des Sports "choquée" par les propos "hors-sol" de Le Graët

Début octobre, la ministre avait adressé un courrier à la FFF lui demandant de fournir des preuves de son action concernant les droits de l'homme lors de la Coupe du monde au Qatar. "J'ai eu un premier retour qui honnêtement n'a pas levé les doutes, donc je ne vais pas les lâcher sur le sujet", a expliqué la ministre. "Je veux qu'on soit vigilant et irréprochable (...). Ils se sont engagés à se retrouver sur place dans les tout prochains jours, ils doivent faire le job", a-t-elle dit. Le Qatar est l'objet de nombreuses critiques d'ONG sur le respect des libertés fondamentales et des droits humains, notamment ceux des travailleurs étrangers, venus notamment d'Afrique et d'Asie du Sud, qui composent la majorité de sa population.

La ministre a par ailleurs affirmé qu'elle tirerait toutes les conséquences de la mission d'audit en cours à la FFF, alors que de nouveaux témoignages anonymes d'ex-salariées divulgués par Radio France mercredi ont évoqué un comportement "inapproprié" de Noël Le Graët, ce qu'il "conteste fermement". "Je veux que cette fédération soit exemplaire dans la manière dont elle s'empare de cet enjeu majeur", a dit la ministre, en référence aux violences à caractère sexistes et sexuelles.