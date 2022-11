Coupe du monde : France-Tunisie, "ce ne sera pas facile", préviennent les Bleus

"Nous sommes déjà qualifiés et le coach sera amené à faire des changements. Mais on va prendre ce match très au sérieux", confirme, ce lundi 28 novembre, Jules Koundé en conférence de presse. "Je n'ai aucun doute sur le fait que mentalement tout le monde va dans cette direction. On a tous envie de poursuivre cette dynamique de victoires", souligne-t-il. "On ne pense pas que le match sera facile. On a regardé la Tunisie, c'est un adversaire difficile à jouer, il a posé des problèmes aux Danois", continue le défenseur du FC Barcelone. "C'est une équipe cabale de répéter les courses, très intense. On devra [se calquer sur] cet impact avant de pouvoir exprimer notre jeu", estime-t-il.