Coupe du monde 2022 : "erreur fatale" et fin d'un rêve, la tristesse domine dans la presse brésilienne

Désillusion totale. Pays qui vibre au rythme du football, le Brésil a connu vendredi soir une déception comme il n'en avait plus vécue depuis le Mondial en Russie suite à l'élimination de la Seleção aux tirs au but face à la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. Un échec qui a affecté les joueurs, en pleurs sur le terrain à l'issue de la rencontre, mais également toute la population et la presse, la détresse s'affichant en Une des journaux brésiliens.

Le site GloboEsporte a évoqué sans tarder la "fin du rêve de l'hexa", faisant allusion au sixième titre de champion du monde que convoite le Brésil depuis désormais 20 ans, sans succès. "Depuis qu'elle a décroché son cinquième trophée, en 2002, la Seleção a été éliminée à chaque fois qu'elle a affronté une équipe européenne", rappelle-t-on. Avant cette nouvelle défaite, le Brésil avait successivement été privé de titre par la France (0-1) en 2006, les Pays-Bas (1-2) en 2010, puis la Belgique (1-2) en 2018. Le pire souvenir remonte sans aucun doute à 2014, puisque l'équipe avait été humiliée en demi-finale par l'Allemagne, victorieuse 7 buts à 1.