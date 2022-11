Coupe du monde 2022 : face à l’Iran, les Anglais un genou à terre contre les discriminations

"Nous étions prêts à payer des amendes applicables en cas de non-respect des règles sur les équipements et étions très engagés autour de ce brassard. Mais nous ne pouvons pas mettre nos joueurs dans la situation où ils pourraient être avertis, voire devoir quitter le terrain" en cas de second carton jaune, ont annoncé l’Angleterre, le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. Initialement partie prenante de l'initiative "One Love", la France s'était déjà mise en retrait. Ce lundi encore, le capitaine des Bleus Hugo Lloris a répété qu'il "préférait rester dans son cadre".