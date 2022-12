Coupe du monde 2022 : quel onze de départ pour l'équipe de France face à l'Angleterre ?

"On ne change pas une équipe qui gagne", dit l'expression. Didier Deschamps pourrait s'exprimer de la même façon. Face à l'Angleterre, ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde (20h sur TF1 et TF1info), le sélectionneur des Bleus devrait aligner le même onze de départ que celui vainqueur de la Pologne (3-1), lors du tour précédent, et du Danemark (2-1), en phase de poules.

Secteur de jeu le plus incertain avant le tournoi, la charnière centrale devrait être composée de Raphaël Varane et Dayot Upamecano, qui donne satisfaction à Didier Deschamps, même si les Bleus n'ont toujours pas gardé leur cage inviolée depuis le début de la compétition. À droite, Jules Koundé devrait encore être préféré à Benjamin Pavard, mis de côté, tandis que Théo Hernandez demeure le seul véritable arrière-gauche de l'effectif depuis la blessure de son frère, Lucas.