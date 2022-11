Coupe du monde 2022 : Garang Kuol, le prodige australien dont les Bleus doivent se méfier

Un temps de jeu succinct qui ne l'a pas empêché d'être décisif (deux buts et deux passes décisives en quatre matchs) et a fini par convaincre son sélectionneur de l'appeler avec les Socceroos en septembre, devenant ainsi le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe première depuis Harry Kewell, en 1996. Au Qatar, dans sa tunique de joker offensif, il porte sur ses épaules une partie des espoirs australiens, qui rêvent de répéter le parcours de 2006, la seule édition où phase de poules n'a pas rimé avec élimination pour le pays océanique.

Garang Kuol est "un jeune de 18 ans qui sort de nulle part et qui est sur un nouveau chemin dans la vie", confiait au début du mois Graham Arnold au sujet de son prodige. "Nous avons vu ce genre de choses se produire à de nombreuses reprises lors de Coupes du monde et de grands matchs, lorsque des joueurs inconnus se révèlent et inspirent le pays tout entier. [...] Je l'ai fait entrer en jeu contre la Nouvelle-Zélande (17 minutes en septembre pour sa seule sélection, ndlr) et il s'est très bien intégré à la famille des Socceroos."