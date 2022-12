Coupe du monde : France, Maroc, Argentine, Croatie... pourquoi le vainqueur sera forcément historique

Le dernier carré est connu. Après des quarts de finale d'une grande qualité, la Coupe du monde 2022 aborde son ultime virage avant la finale. Et ces derniers hectomètres ont de quoi nous tenir (encore) en haleine. L'identité des demi-finalistes, sans deux grands favoris - Brésil et Portugal - passés à la trappe au tour précédent, leur donne encore davantage de piment. Croatie, Maroc, Argentine et France... tous peuvent encore l'emporter. Et dans tous les cas, cela fera date. Voici pourquoi.