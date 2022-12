"Il va falloir être très bons" : les Bleus prudents avant d'affronter le Maroc

Le secteur défensif marocain impressionne le plus les Tricolores : depuis le début de la compétition, les Lions de l'Atlas n'ont encaissé qu'un but (contre cinq pour la France). "C'est assez impressionnant de voir qu'ils n'ont encaissé qu'un but, en plus un contre-son-camp. C'est remarquable", salue Jules Koundé. "Cela relève beaucoup de la communication. Défendre, c'est aussi savoir communiquer avec son partenaire. On est bien conscients de leurs qualités."

Pour forcer le verrou marocain, les Bleus, très efficaces face à l'Angleterre (2-1), vont devoir faire mieux que les Espagnols et les Portugais. À eux deux, les champions du monde 2010 et les champions d'Europe 2016 n'ont pas fait trembler les filets de Yassine Bounou en 210 minutes de jeu. "Ils sont très compacts, ont des lignes très resserrées, laissent peu de temps au porteur de balle pour s'organiser et coulissent très vite", poursuit Jules Koundé. "Il faut jouer en une touche de balle pour les déséquilibrer et passer d'un côté à l'autre."