France-Maroc : les Bleus s'attendent à un "climat hostile" avec "beaucoup de bruit"

Pour se hisser en finale de Coupe du monde, les Bleus vont devoir faire un détour par le Maroc... ou presque. Opposée aux Lions de l'Atlas en demi-finale, ce mercredi (20h sur TF1 et TF1info), l'équipe de France va disputer un match qui n'aura de terrain neutre que le nom. Car les supporters marocains devraient être beaucoup plus nombreux que les fans tricolores à Al-Khawr. Didier Deschamps et ses hommes l'ont bien compris.

Les Marocains "ont une ferveur populaire très importante, et cela fait beaucoup de bruit", avertit le sélectionneur des Bleus, présent en conférence de presse à la veille de la rencontre. "Cela fait partie du contexte. Préparer un match, c'est aussi se préparer à l'environnement. Mes joueurs sont prévenus, ils savent à quoi s'attendre."