France-Maroc : Olivier Giroud et Walid Regragui ont (brièvement) été coéquipiers

Ils vont se disputer une place en finale de Coupe du monde en se rappelant du bon vieux temps. Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, se retrouvent ce mercredi 14 décembre (20h sur TF1 et TF1info) à l'occasion de la demi-finale du Mondial entre la France et le Maroc. Une rencontre qui intervient 14 ans après qu'ils ont partagé (brièvement) les mêmes couleurs.

Nous sommes à l'été 2008. Les deux joueurs, sous contrat à Grenoble, partent en stage à Vittel (Vosges) pour préparer la nouvelle saison du GF38. Giroud, 21 ans, revient tout juste de prêt à Istres, tandis que Regragui, 32 ans, fait partie des cadres grenoblois ayant permis la remontée du club en Ligue 1. Les deux disputent une mi-temps en commun lors d'un match amical, à Raon L'Étape. "On venait de monter, on avait peu de moyens et on essayait beaucoup de joueurs", se souvient l'entraîneur de l'époque, Mecha Bazdarevic, dans les colonnes de L'Équipe.