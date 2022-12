France-Pologne : une élimination aux tirs aux buts ? Le scénario trotte dans la tête des Bleus

L'objectif, pour Antoine Griezmann et les siens, sera donc de ne pas revivre le même scénario que lors de l’élimination face à la Suisse à l’Euro 2020 (3-3 a.p., 5-4 t.a.b). Un scénario cruel qui s'était donc joué aux tirs au but. "Il faut passer à autre chose après la Suisse mais cela va peut-être nous servir à rester concentrés au début du match. Rien n'est acquis pendant le match, que l'on soit devant ou menés", a-t-il ajouté.

L’attaquant aux 113 sélections en avec les Bleus est aussi revenu plus largement sur l'adversaire que représente la Pologne, et sur l’enjeu de la rencontre. "Favori ou non, on doit être focus sur nous et garder l'état d'esprit des deux premiers matchs. La Pologne, cela va être compliqué, ce ne sera pas un match facile. On n'est pas en quarts, on a un huitième à jouer. On peut perdre contre n'importe qu'elle équipe. Il faut bien défendre et bien attaquer", a déclaré "Grizou", à deux jours d'un match capital.