France-Pologne : Griezmann replacé dans le cœur du jeu, le pari gagnant de Deschamps

Plus largement, son nouveau rôle n'est pas pour lui déplaire. "Maintenant, je suis en pleine confiance, je me sens très bien en club et en sélection. On a besoin de moi, on me fait confiance", a-t-il souligné en conférence de presse. "Je pense que l'équipe a besoin de moi plus dans le cœur du jeu. On a besoin de cet équilibre", estime-t-il encore. "(Mon rôle) est assez libre. Avec trois joueurs devant moi, j'ai plus de possibilités, de choix", déclare le Mâconnais. "Il me manque ce but", reconnaît-il, "mais je ne vais pas tirer 50 fois par match, [...] je dois essayer de mettre les attaquants dans les meilleures conditions. "Je suis plus dans cette vision que moi être à la finition", conclut-il. Signe d'une mue bien engagée pour le nouveau "maestro" du milieu de terrain.