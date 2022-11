France-Tunisie : pour les Aigles de Carthage non plus, ce ne sera pas un match pour rien

Toutefois, les Aigles de Carthage, pratiquement éliminés après leur courte défaite contre l'Australie (0-1), veulent jouer les trouble-fêtes. Ils n'ont d'ailleurs pas fait une croix sur une qualification pour la suite de la compétition, quand bien même elle semble difficilement réalisable. "On a bien conscience que le prochain match sera face à un adversaire très fort mais il y a parfois des surprises", a lancé le sélectionneur Jalel Kardi. "Il faudra que l'on donne le meilleur de nous-mêmes, espérer concrétiser nos occasions et corriger nos erreurs des matches précédents", a-t-il souligné.

"Il y a eu des exploits dans le football, maintenant, on va jouer la France. Il faut gagner, et si on gagne, on aura peut-être une chance de se qualifier", a de son côté résumé Naïm Sliti. La France, "c'est la grande nation du groupe, donc il faudra faire un exploit mais on en est capables. Dans les grands rendez-vous, on est là. On va bien étudier nos erreurs d'aujourd'hui pour revenir plus forts", a promis l'ancien joueur de Lille et Dijon. "Peut-être que les gens n'y croient pas, mais moi, j'y crois. Jusqu'à la dernière minute, je vais y croire", a-t-il aussi martelé. Et de conclure : "On a un rêve et ça continue".