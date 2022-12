Coupe du monde : "Griezmannkanté", l'hommage de Paul Pogba au travail défensif d'Antoine Griezmann

Toujours actif offensivement, Antoine Griezmann s'illustre aussi défensivement depuis le début du Mondial au Qatar, à l’image de ses nombreux retours décisifs lors de la demi-finale remportée face au Maroc (2-0). Une prestation qui n’est pas passée inaperçue auprès de son coéquipier en sélection, Paul Pogba, absent en raison d’une blessure.

Sur Instagram, le milieu de terrain de la Juventus de Turin a d'ailleurs laissé un message à son ami en l'affublant d'un nouveau surnom : "Griezmannkanté". Une référence à N’Golo Kanté, maillon essentiel des Bleus lors du sacre en 2018, au vu des performances défensives d’Antoine Griezmann. Et pour cause, depuis le début de la compétition, l’attaquant français a récupéré 33 ballons, taclé 11 fois avec succès, et remporté près de 57% de ses duels, selon les chiffres fournis par Opta. Le tout en l’espace de six rencontres.