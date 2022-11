Coupe du monde 2022 : Hugo Lloris ne portera pas le brassard en faveur de l'inclusion

Le capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris a confirmé ce mardi qu'il ne porterait pas de brassard en faveur de l'inclusion lors du Mondial-2022 au Qatar, après avoir entretenu le flou sur cette initiative. Relancé sur le sujet en marge d'un entretien à l'AFP au centre d'entraînement de Clairefontaine, le gardien des champions du monde en titre n'a pas souhaité s'étendre. Portera-t-il ce brassard à bandes colorées aux côtés d'autres capitaines européens, comme ceux de l'Allemagne et de l'Angleterre ? "Non, non. J'ai répondu hier (lundi). J'ai été assez clair, je n'ai pas besoin d'en rajouter", a-t-il expliqué.

La veille, en conférence de presse, il avait dit vouloir "montrer du respect" au pays organisateur, cible de critiques d'ONG sur la gestion des droits humains et des minorités. Mais sans affirmer clairement qu'il ne porterait pas ce brassard. "Lorsqu'on accueille des étrangers en France, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles et respectent notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar", avait-il indiqué. Des propos faisant écho à ceux du président de la Fédération Noël Le Graët, peu emballé par l'idée.