Kanté, Pogba, Maignan... Les grands absents de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde

Autres absents : Jonathan Clauss et Lucas Digne. Le piston droit de l'Olympique de Marseille, six sélections avec les Bleus, avait pourtant disputé les deux dernières rencontres de l'équipe de France, en septembre, dont la victoire face à l'Autriche (2-0). Mais ses performances sous les couleurs phocéennes (19 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 6 passes décisives) n'ont pas suffisamment convaincu Didier Deschamps. Pas plus que celles de Lucas Digne (46 sélections) sous le maillot d'Aston Villa.