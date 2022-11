Coupe du monde 2022 : Mbappé visé par des chants racistes de supporters argentins

C'est une séquence devenue virale... et vue dans le monde entier. En direct, mardi soir, la chaine Tyc Sport donnait la parole aux fans de l'Albiceleste déjà présents à Doha à une semaine du début de la sélection menée par Lionel Messi. Durant ce duplex, le journaliste a tendu le micro à une bande de "hinchas" arrivée en avance dans la capitale qatarie et leur demande s'ils ont un message d'encouragement à envoyer à l'équipe de Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin.

C'est à ce moment-là que l'un d'entre eux lance un chant homophobe et raciste, visant toute l'équipe de France et Mbappé, en particulier. Le journaliste a interrompu ces supporters, après leur avoir laissé dérouler plusieurs couplets, en lançant "Censuré! Je ne le supporte plus". La vidéo a dépassé les limites de l'Argentine et s'est attirée les foudres des internautes. Depuis la diffusion de cette séquence, la chaîne ne s'est pas excusée.