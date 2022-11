Coupe du monde 2022 : l'Allemagne en danger après sa défaite surprise contre le Japon

Globalement plus consistant dans le second acte, après un changement tactique opéré à la pause, les Japonais ont profité de ces multiples occasions manquées pour revenir dans la rencontre. Le joueur du SC Freiburg Ritsu Doan d'abord, tout juste entré en jeu, a trompé Manuel Neuer en profitant d'un ballon mal repoussé par le gardien du Bayern Munich (1-1, 75'). Quelques minutes plus tard, c'est un autre entrant, Takuma Asano, qui a donné l'avantage aux siens. Lancé côté droit, il a placé une frappe puissante sous la barre, malgré l'angle fermé et le retour de Nico Schlotterbeck (1-2, 83'). Le Japon devient l'équipe avec la deuxième plus faible possession de balle (26,2%) à l'emporter dans un match de Coupe du monde.