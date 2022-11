Coupe du monde 2022 : l'attaquant anglais Harry Kane apte contre les États-Unis

Ouf de soulagement outre-Manche. La blessure de Harry Kane, sorti à la 75e minute contre l'Iran, n'était finalement pas si grave. Moins d'une semaine plus tard, l'attaquant anglais est déjà remis, comme l'a confirmé jeudi Gareth Southgate. "Il va bien. Il a travaillé encore un peu individuellement aujourd'hui, mais il sera de retour avec l'équipe demain et tout va bien pour le match", a indiqué le sélectionneur des Three Lions.