Coupe du monde 2022 : l'équipe de France face au "syndrome 2002"

L'équipe de France débarque ce mercredi au Qatar, et espère en repartir le plus tard possible, avec le trophée de champion du monde sous le bras, pour la deuxième fois consécutive. La mission s'annonce toutefois périlleuse : la dernière fois que les Bleus ont disputé la compétition en tant que tenants du titre, l'aventure s'est arrêtée prématurément.

Nous sommes en mai 2002. Championne du monde pour la première fois de son histoire quatre ans plus tôt, l'équipe de France s'avance en Corée du Sud et au Japon auréolée de son titre de champion d'Europe, remporté à l'été 2000. Avec deux trophées majeurs dans leur besace, les hommes de Roger Lemerre figurent parmi les favoris de la compétition.