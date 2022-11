Coupe du monde 2022 : l'Espagne en démonstration face au Costa Rica, Gavi plus jeune buteur depuis Pelé

Le milieu du Barça, Gavi, a également participé à la fête. Et il en a profité pour marquer l'histoire. Auteur du cinquième but de la rencontre (74'), le joueur de 18 ans et 110 jours est devenu le plus jeune buteur en Coupe du Monde depuis Pelé (17 ans et 249 jours), lors de la finale 1958 contre la Suède, rapporte Opta. Kylian Mbappé, buteur contre le Pérou lors de la Coupe du Monde 2018, avait inscrit son premier but dans un Mondial à 19 ans et 183 jours. Le Parisien Carlos Soler (90') et Alvaro Morata (90'+2) ont terminé le travail dans le (long) temps additionnel.