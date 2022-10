Coupe du monde 2022 : la France envoie 200 gendarmes au Qatar en appui des forces de sécurité locales

Les hommes de Didier Deschamps et leurs supporters ne seront pas les seuls Français présents le mois prochain en terre qatarie, à l'occasion de la Coupe du monde de football. "À la demande des autorités locales", le ministère de l'Intérieur va envoyer quelque 220 personnes, "principalement issues de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile", pour accompagner les forces locales dans la sécurisation de l'événement.

"Le ministère de l'Intérieur a fait le choix de s'engager dans des domaines dits 'de niche' couvrant le haut du spectre de la menace", comme le "contre-terrorisme", la "lutte anti-drones", ou encore la "détection et la neutralisation d'engins explosifs", explique-t-on à TF1info. Il s'agira "d'apporter de l'expertise de haut niveau et de l'appui opérationnel spécialisé", et non "de déployer des unités constituées en grand nombre". Des membres de la division nationale de lutte contre le hooliganisme seront également présents au Qatar.