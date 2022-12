La Coupe du monde des Bleus fait-elle voir la vie en rose ?

À l'échelle plus personnelle, les matchs peuvent également offrir une "parenthèse salutaire". "Si certains sont malheureux dans leur quotidien et peinent à trouver leur place, ils peuvent tirer de cet évènement et l'exaltation du pays qui en découle une sorte de revanche. Cela dépasse largement le cadre du sport", ajoute le psychologue. Quant au sportif, "on s'identifie à lui, on court et on marque avec lui", jusqu'à épouser complètement sa joie ou sa peine, quitte à provoquer parfois des débordements.

Sans oublier le spectacle des matchs, "leur suspense, le stress et l'émotion" : "La dramaturgie, la scénographie, les chorégraphies des joueurs sur le terrain, mais aussi toute la narration autour des équipes... Chaque confrontation est un récit dans laquelle le supporter est partie prenante. Et contrairement au cinéma ou au théâtre, on ne sait jamais comment cela va finir, tout peut basculer dans les dernières minutes", détaille le psychologue.