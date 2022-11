Coupe du monde : le but somptueux du Camerounais Vincent Aboubakar contre la Serbie

Servi en profondeur par Jean-Charles Castelleto, l’attaquant des Lions indomptables, notamment passé par Valenciennes, Lorient ou Porto, s’est offert un but somptueux en évitant le tacle glissé du défenseur serbe Milos Veljkovic, avant de placer une superbe louche face à Vanja Milinkovic. Un but, vérifié par la VAR et qui a permis au Cameroun de recoller au score (2-3) face à la Serbie. Une réalisation qui pourrait déjà figurer parmi les meilleures de ce Mondial au Qatar.