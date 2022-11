Le journal du Mondial du 25 novembre : le Qatar pour se rattraper, l'Angleterre pour se qualifier

C'est sans doute le plus beau but depuis le début du Mondial. Alors que le Brésil venait d'ouvrir le score après avoir buté pendant plus d'une heure sur la défense serbe, Richarlison s'est offert un doublé pour libérer la "Seleção". Et son deuxième but vaut le détour. Servi par l'extérieur du pied de Vinicius, l'attaquant de Tottenham contrôle du gauche au niveau du point de penalty, avant de reprendre de volée et de doubler la mise (2-0). Revivez ce sublime but ci-dessous.