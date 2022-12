Coupe du monde 2022 : le Mexicain César Ramos va arbitrer la demi-finale France-Maroc

La Fifa vient d’officialiser le nom des arbitres qui officieront lors de la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc, ce mercredi 14 décembre (20h), à suivre en live commenté sur TF1info, et en vidéo et en intégralité sur myTF1. Le Mexicain César Ramos sera l’arbitre principal de cette rencontre et il sera accompagné par ses compatriotes Alberto Morin et Miguel Hernandez.