Coupe du monde 2022 : de l'annonce de la liste à la défaite aux tirs au but, le grand huit des Bleus

Une cascade de forfaits qui n'empêche pas les Bleus de figurer parmi les favoris de cette Coupe du monde, tout en se méfiant du passé. Lors des trois précédentes éditions, le tenant du titre a toujours été éliminé dès la phase de poules. Et Didier Deschamps le sait. "Cela montre bien la difficulté et l'exigence du haut niveau", répond-il alors à TF1info. "Gagner est très difficile, se maintenir l'est encore plus. Cet historique vient le confirmer."

Mais les Bleus passent outre, comme si la tendance s'inversait. L'équipe de France renverse l'Australie (4-1) et l'emporte face au Danemark (2-0), l'adversaire le plus redoutable sur le papier, et devient la première sélectionne championne du monde en titre à se hisser en phase à élimination directe depuis le Brésil, en 2006. Olivier Giroud en profite pour entrer dans l'histoire, et devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, devant Thierry Henry.

Le dernier match, face à la Tunisie, ne sert qu'à valider la première place, déjà bien sécurisée par les Bleus grâce à leur différence de buts. Malgré un enjeu limité, les émotions ne sont jamais loin. Dominés par les Tunisiens, les "coiffeurs" de l'équipe de France ne sont réveillés que par les entrées de plusieurs titulaires laissés au repos, dont Antoine Griezmann, qui égalise au bout du suspense. Son but est finalement refusé par la VAR alors que l'arbitre avait sifflé la fin du match. La FFF pose une réclamation auprès de la Fifa, sans succès. La France s'incline (1-0), mais termine en tête de son groupe.