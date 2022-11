Coupe du monde 2022 : le Qatar refuse de créer un fonds d'indemnisation pour les ouvriers

Ces derniers mois, Human Rights Watch et Amnesty International mènent une campagne visant à obtenir des compensations pour les migrants victimes d'"abus" (décès, blessures, salaires impayés et frais de recrutement illégaux) de la part de la Fifa et du pays hôte du Mondial 2022 (20 novembre-18 décembre). L'instance dirigeante du football mondial devrait réserver un montant minimum d'environ 420 millions d'euros (le montant total versé aux équipes participant au Mondial, ndlr) afin de fournir des réparations aux centaines de milliers de travailleurs ayant subi des violations des droits humains au Qatar lors des préparatifs pour la Coupe du monde 2022, avait notamment réclamé en mai dernier Amnesty International.

Si la Fifa avait fait état, mi-octobre, d'un "dialogue en cours" pour des mesures en faveur de ces constructeurs, Ali ben Samikh Al-Marri a, lui, soutenu que ce projet n'était pas réalisable. Surtout, alors que les critiques s'intensifient à l'approche de l'événement, des organisations et des pays tentent de "discréditer le Qatar avec des affirmations délibérément trompeuses", a-t-il fustigé. Selon lui, certains hommes politiques étrangers font de son pays "une arène pour résoudre leurs propres problèmes politiques". Ces critiques sont parfois "motivées par le racisme", tance-t-il. "Ils ne veulent pas permettre à un petit pays, un pays arabe, un pays musulman, d'organiser la Coupe du monde. Ils savent très bien les réformes qui ont été faites, mais ils ne veulent pas le reconnaître", ajoute-t-il encore.